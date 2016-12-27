إطلاق مشروع يموله الاتحاد الأوروبي لتكوين 70 سجينا لإنشاء مؤسسات مصغرة

كشف رئيس جمعية الشباب المثقف بوهران أنها بصدد القيام بآخر التحضيرات تحسبا لإطلاق مشروع لتكوين ما لا يقل عن 70 شاب وشابة من سجناء سابقين وأحداث جانحين ينتظر أن ينطلق خلال شهر فيفري المقبل.

وأبرز محمد بلعون أن المشروع الذي أطلق عليه إسم "اسيرم" ما يعني الأمل باللغة الامازيغية ممول من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج الدعم الشباب-تشغيل للتعاون مع وزارة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة وهو برنامج خاص بدعم تشغيل الشباب. وسيتم تكوين هؤلاء الشباب في عدة اختصاصات على غرار الحلاقة و الإعلام الآلي و التصوير الفوتوغرافي والبستنة، حيث تم التوقيع مؤخرا على اتفاقيات مع المكونين الذين سيسهرون على تأطير هؤلاء الشباب مدة عام يسلمون بعدها شهادات معتمدة.

و أضاف نفس المصدر أنه تم إشراك الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، حيث ستتم مرافقة الشباب المتخرج من أجل الحصول على قروض لإنشاء مؤسسات مصغرة. ويهدف مشروع "اسيرام" إلى إعادة إدماج السجناء السابقين والأحداث الجانحين في المجتمع حيث يعتزم مسيرو الجمعية العمل على جذبهم خلال مدة التكوين إلى العمل التطوعي ما من شأنه أن يعزز ثقتهم بأنفسهم ويسهل في اندماجهم في المجتمع.