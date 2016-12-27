الجيش يدمر مخبأين للإرهاب في بومرداس

دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي في بومرادس بالناحية العسكرية الأولى، مخبأين للإرهابيين، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الثلاثاء.

وأضاف ذات البيان، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع الجمارك، أوقفوا 4 بارونات وضبطت 57.5 كيلوغرام من الكيف المعالج، بكل من سيدي بلعباس ووهران، في حين تم ضبط 2700 لتر من الوقود بتلمسان. ومن جهة أخرى، ضبطت مفرزتان للجيش الوطني الشعبي، بكل من برج باجي مختار وعين قزام، شاحنة و10 أطنان من المواد الغذائية و6 أجهزة كشف عن المعادن، وفقا لذات البيان.