ارتفاع حصة الجزائر في صيد التونة الحمراء خلال 2017

ارتفعت حصة الجزائر الخاصة بصيد التونة الحمراء لسنة 2017 الى 1.046 طن في حين أنه تم تثبيتها مبدئيا الى 546 طن من طرف اللجنة الدولية للحفاظ على تونة المحيط الأطلسي، حسبما علم لدى مسؤول في وزارة الفلاحة.

وبعد المفاوضات الصعبة للبعثة الجزائرية خلال اجتماع اللجنة الدولية للحفاظ على تونة المحيط الأطلسي الذي جرى في نوفمبر الماضي بفيلامورا في البرتغال، اتفقت هذه المنظمة على الرفع من حصة الجزائر لسنة 2017 بـ500 طن في حين ان الحصة المتفق عليها مبدئيا كانت بـ546 طن وتصبح بذلك حصة الجزائر 1.046 طن، حسبما أفاد به المنسق العام المكلف بالصيد وتربية الأسماك لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري طاهر حموش.

وخلال اجتماع اللجنة الدولية للمحافظة على تونة المحيط الأطلسي الذي جرى في 2014 بجينس الايطالية أين تمت المصادقة على مخطط تقسيم حصص الصيد للبلدان الى غاية 2017 استفادت الجزائرمن رفع تدريجي لحصتها الى 243 طن خلال سنة 2014 370 طن لسنة 2015، 460 طن لسنة 2016 و546 طن لسنة 2017 أي ما يعادل نحو 2 بالمائة من مجموع الكلي المسموح للصيد. ولم تتوقف الجزائرعن الدفاع عن حقها في استعادة حصتها التاريخية التي انتزعت منها سنة 2010.

"انه انجاز استثنائي للجزائر بكونها البلد الوحيد الذي تحصل على زيادة في حصتها بالمقارنة مع حصتها المبدئية خلال اجتماع فيلامورا" يضيف المسؤول.

"هذه الحصة الاضافية المنتزعة في نوفمبرالماضي بالبرتغال هي نتيجة للمفاوضات الصعبة التي أجراها الوفد الجزائري" والذي طلب حصة إضافية من أجل التقرب اكثر من العتبة التاريخية المقدرة بـ5 بالمائة من المجموع الكلي المسموح للصيد والذي استفادت منه الجزائر لغاية 2010.

وبعد جولات من المفاوضات و"لعبة الكواليس" ارتأت بعض البلدان مساندة أعضاء الوفد الجزائري في حين أن بلدان أخرى كانت أما معارضة أو محايدة.

في الوقت الذي تتخذ القرارات توافقيا في اللجنة الدولية للمحافظة على تونة المحيط الأطلسي 47 بلد والاتحاد الأوروبي، تم تقديم طلب تصويت لصالح الجزائرمن طرف بلد عضو وقد تم قبول هذا الطلب: وبهذا تحصل الطلب الجزائري المتعلق برفع الحصة على 13 صوتا مؤيدا مقابل ثمانية أصوات ممتنعة وصوتين معارضين.

للذكر اغتنمت اللجنة غياب الوفد الجزائري لدى اجتماعها 17 في 2010 للتقليص من حصة الجزائر وجعلها 1 بالمائة من المجموع الكلي المسموح للصيد مقابل 5 بالمائة من قبل وتم تقسيم 418 طن المقلصة على كل من ليبيا وتركيا ومصر وسوريا.

وتم إنقاص سمك التونة الحمراء الذي تعرض إلى الصيد المفرط ما بين 1990 و 2000 بفضل فرض نظام الحصص في 2007 وكذا إجراءات تنظيم مشددة.