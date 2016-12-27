قتيلان و3 جرحى في حادثي مرور بتيزي وزو

لقي شخصان حتفهما، وأصيب ثلاثة آخرون في حادثي مرور منفصلين، وقعا أمس الاثنين بولاية تيزي وزو، حسبما كشفت عنه اليوم الثلاثاء، مصالح الحماية المدنية. وتمثل الحادث الأول، الذي وقع بالمنطقة المسماة اشلاضن التابعة لقرية لجماد، في العثور على شاب يبلغ من العمر 25 سنة محصورا تحت جرار، ليتم نقل جثمانه لاحقا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عزازقة، كما أضاف ذات المصدر. كما تم تسجيل، خلال نفس اليوم وقوع انقلاب سيارة سياحية على الطريق الوطني رقم 12، الواقع على مستوى المنطقة المسماة شعيب التابعة لدائرة مقلع، مما أسفر عن وفاة شخص يتراوح سنه ما بين 25 و30 سنة، متأثرا بالجروح البليغة التي تعرض لها. وأسفر هذا الحادث، أيضا عن إصابة ثلاثة أشخاص آخرين، 28 و30 و37 سنة، بجروح حيث تم نقلهم إلى مستشفى العزازقة، لتلقي الإسعافات الأولية.