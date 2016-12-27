مقتل شاب بعد شجار بسبب فتاة في مستغانم

تمكنت فرقة الدرك الوطني لحاسي ماماش بمستغانم، مؤخرا من توقيف 3 أشخاص في إطار جريمة قتل عمدي راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 22 سنة، حسبما علم اليوم الثلاثاء من المجموعة الاقليمية لذات السلك الأمني.

وتعود حيثيات القضية الى 22 ديسمبر الفارط، إثر بلاغ ورد لذات المصالح مفاده وجود 4 أشخاص رفقة فتاة بالحي القصديري بدوار "برابس" بحاسي ماماش، حيث وقع شجار فيما بينهم أدى الى مقتل أحدهم متأثرا بطعنتي خنجر. وكشفت التحقيقات أن أحد المتورطين أقدم على قتل الضحية ولاذا بالفرار ليتم توقيفه بعد يومين والعثور بمنزله على ملابسه ملطخة بالدم وفق المصدر ذاته.

وقد تم أمس الاثنين تقديم المتهمين الثلاثة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم حيث أودعوا الحبس فيما استفاد 5 أخرين من بينهم الفتاة من الإفراج على اعتبار أنهم شهود.