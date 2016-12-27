درك تلمسان يحجز نصف قنطار من الكيف

تمكن عناصر الدرك الوطني بتلمسان من توقيف شخص على متن سيارة و بحوزته 34 خرطوشة ذات العيار 12 ملم حسب بيان لقيادة الدرك الوطني.

و حسب المصدر، فإنه وبعد التفتيش الدقيق للسيارة عثرعناصر الفرقة الاقليمية للدرك بمغنية على كمية من الكيف تقدر بأزيد من نصف قنطار مخبأة باحكام داخل أجزاء السيارة.

و أشار البيان إلى أن التحقيقات ماتزال متواصلة للوصول إلى الشبكة تهريب وترويج المخدرات.