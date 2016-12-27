تفكيك عصابة لسرقة السيارات وتزوير الوثائق في وهران

تمكنت مصالح الأمن الحضري ال 18 بوهران مؤخرا من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 7 أشخاص مختصة في سرقة المركبات وتوزير وثائقها على إثر عملية ترصد لأفراد الشبكة وعمليات تفتيش ومداهمة لمقرات سكناهم تم توقيف هؤلاء الأشخاص مع حجز لوازم تستعمل لتزوير الرقم التسلسلي للطراز للمركبات إضافة إلى قطع غيار ولواحق لمركبات تم تفكيكها، وكذا وثائق إدارية مختلفة تتعلق بملفات تدوال المركبات مع استرجاع سيارة مسروقة، حسبما استفيد اليوم الثلاثاء لدى خلية الإعلام والعلاقات العامة بمديرية الأمن الولائي.

وجاءت هذه العملية على إثر شكوى تقدم بها ضحية يبلغ من العمر 25 سنة وعليه قامت فرقة البحث والتحري للأمن الحضري المذكور بتكثيف الأبحاث والتحريات كما أشير إليه.

وقد تم تقديم الموقوفين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و40 سنة إلى العدالة وفق نفس المصدر.