تفاصيل عملية ترحيل 1200 عائلة بالجزائر العاصمة هذا الخميس

أعلن والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة عن تنفيذ المرحلة الرابعة والأخيرة من العملية 21 للترحيل بعد غد الخميس والتي ستمس 1200 عائلة نحو سكنات جديدة بكل من سيدي عبد الله ، الحراش والرحمانية.وأوضح الوالي أن تنفيذ المرحلة الرابعة والأخيرة من العملية 21 للترحيل ستمس 1200 عائلة من المقاطعات الإدارية لبراقي، باب الوادي، زرالدة، الدار البيضاء، بئر مراد رايس وحسين داي، وسيتم ترحيل هذه العائلات على مستوى 4 أحياء سكنية جديدة تضم حي 1200 مسكن سلاماني بالكاليتوس و حي 473 مسكن كوريفة بالحراش وحيي 400 و 300 مسكن ببلدية الرحمانية . وتمس المرحلة الرابعة والأخيرة من العملية 21 للترحيل 16 موقعا للبيوت القصديرية، تشمل أحياء النخلة ببلدية الكاليتوس و التي تحصي 244 عائلة، وأحياء ببلدية بولوغين منها حيي عمر وهيب بمجموع 335 عائلة، وحي الثكنة بـ 98 عائلة والهضبة بـ 74عائلة و حي جاييس بـ 62 عائلة. كما تشمل العملية ترحيل 4 أحياء قصديرية كائنة بأرضية مشروع 1900 مسكن عدل ببلدية زرالدة الذي يضمن 39 عائلة، و5 أحياء قصديرية ببلدية الرحمانية بمجموع 204 عائلة والحي القصديري بموقع مشروع توسعة الطريق الوطني رقم 63 ببلدية المعالمة بمجموع 5 عائلات وكذا الحي القصديري الهضبة "أزيرو" بموقع مشروع السكنات العمومية الترقوية ببلدية سطاوالي بمجموع 25 عائلة.ومن جهة أخر ستستفيد 80 عائلة ببلدية الرحمانية من سكنات ضمن مشروع 400 مسكن الرحمانية في إطار توزيع السكن العمومي الإيجاري وتسمح العملية من إسترجاع أوعية عقارية تقدر مساحتها بحوالي 18.80 هكتار.وفي ذات الصدد ستمس العملية 35 عائلة كانت تقطن أقساما عبر 22 مؤسسة تربوية على مستوى بلديات القبة وباب الزوار وبرج الكيفان والمرسى وجسر قسنطينة وبئر خادم، بئر مراد رايس والسحاولة. الجدير بالذكر، أن عائلات الحي القصديري الحميز لم يتم إقصاؤهم من العمليةحسب تصريحات زوخ الذي أكد أنه تم تأجيل ترحيلهم إلى غاية السداسي الأول من 2017 حيث ستستفيد 4000 عائلة ضمن العملية الـ 22 التي يجري التحضير لها.