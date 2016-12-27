فتح الموقع الإلكتروني لاختيار مواقع LPP على الساعة التاسعة ليلا

أعلن الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، محمد الشريف العون، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم فتح الموقع الالكتروني مساء اليوم على الساعة التاسعة ليلا لاختيار مواقع سكنات الترقوي التساهمي.

وأوضح أنه يمكن لمكتتبي LPP بالجزائر العاصمة، اختيار مواقع سكناتهم على الموقع الالكتروني اليوم، بداية من الساعة التاسعة ليلا، وأكد محمد شريف أن أهم المواقع في العاصمة هي درارية، سويدانية، برج البحري، برج الكيفان، رويبة، رغاية، أولاد فايت، عين البنيان والدويرة، موضحا أن الولايات الأخرة لا تعاني من مشكل اختيار مواقع السكنات، على عكس العاصمة التي تعرف اكتظاظ.

كما أوضح محمد الشريف أنه سيتم توزيد 4600 سكن صيغة LPP في 20 ولاية قبل مارس 2017.