شاب يقطع شرايين يد امرأة خلال مطاردة غريمه بالسكين بسوق سوريكال شرق العاصمة

وكيل الجمهورية التمس معاقبته بعامين حبسا نافذا

تعرضت سيدة كانت تتجول بالسوق الشعبي بالسوريكال في اب الزوار، لإصابة جد خطيرة تم فيها قطع شرايين يدها، وذلك من قبل شاب يبلغ من العمر 23 سنة، يدعى»ب.ج» ويكنى «بقة»، دخل في شجار عنيف بالسكاكين مع آخر، في الوقت الذي كانت فيه الضحية تتسوق، حيث وخلال تلويحهم بالسكاكين تم إصابة هذه الأخيرة التي اصطدمت بما وقع لها، والتي تم نقلها على جناح السرعة إلى المستشفى، حيث خضعت لعمليتين جراحيتين وتم تسليمها شهادة طبية لعجز مدته 45 يوما.المحكمة جرمت الفعل الذي تعرضت له السيدة خلال محاكمة الشاب «ب.ج»، الذي تم التحقيق معه حول الواقعة من قبل قاضي التحقيق بمحكمة الحراش، ووجهت له تهمة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض والمشاجرة والإخلال بالنظام العام. واستنادا إلى ما جاء في تصريحات الضحية، أمس، فقد أكد أن المتهم الحاضر وخلال مطاردته للمتهم الثاني الفار في السوق بواسطة سكين، في حين كانت موكلته تتسوق، وفي خضم تلويح المتهم -المستفيد من إجراء الاستدعاء المباشر- بالسكين أصاب السيدة على مستوى اليد، مما تسبب في قطع شرايين يدها، وأكد الدفاع أن موكلته تضررت كثيرا من ذلك، أجرت على إثرها عمليتين جراحيتين ولا تزال حاليا تحت المراقبة الطبية، حيث تمسك بتأسسه كطرف مدني وإلزام المتهم بدفع مبلغ 200 ألف دج تعويض مسبق عن الضرر مع تعيين خبير لفحص الضحية. وأمام محاولة تبرير المتهم لفعلته، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا ضده مع 100 ألف دج غرامة مالية.