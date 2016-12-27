225 وكالة لتنظيم العمرة وغدا آخر أجل لإيداع طلبات الاعتماد

شرعنا في إعداد دفتر شروط الحج ومقترحات الوكالات ستؤخذ بعين الاعتبار

أكد المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، يوسف عزوزة، عن اعتماد 225 وكالة لتأطير المعتمرين خلال هذا الموسم، إلى غاية نهار أمس، كاشفا رفض إيداع أي ملف لاعتماد الوكالات السياحية بعد 31 ديسمبر الجاري .

وكشف يوسف عزوزة، أمس في اتصال مع «النهار»، عن اعتماد 225 وكالة سياحية لتنظيم العمرة للموسم الجاري، حيث تقلص العدد لهذه السنة مقارنة بالسنة الماضية، كما أضاف بأن هناك تراجعا كبيرا في عدد المعتمرين بعد العطلة، بعدما كانت التسجيلات عرفت إقبالا كبيرا بلغ حدا غير متوقع، وذلك مقارنة بالسنوات الماضية، في حين يتوقع أن يعود إلى الارتفاع بداية من شهر رجب. وذكر المدير العام بأنه تم الشروع رسميا في إعداد دفتر شروط الحج الذي سيتم فيه استقبال مقترحات الوكالات السياحية، وأخذها بعين الإعتبار في إعداده، وذلك لضمان تقديم أحسن الخدمات للحجاج وتوسيع عدد الوكالات المشاركة في تنظيم الحج.

وكان عزوزة قد عقد لقاء للديوان الوطني للحج والعمرة برئاسة رئيس مجلس الإدارة وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، وتم فيه مناقشة مجموعة من الملفات من بينها تقييم موسم العمرة وموسم الحج الأخير، وتقديم تقرير حول ميزانية الديوان الوطني. وذكّر المدير العام بأنه تم إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي للموسم القادم، وتم الشروع في إعداد دفتر الشروط للحج القادم الذي سيكون بالتعاون مع ممثلي الوزارات المعنية، مضيفا أنه سيؤخذ في هذه السنة مقترحات وكالة السياحة والأسفار لضمان تقديم أحسن الخدمات للحجاج، والقضاء بشكل نهائي على النقائص التي سجّلت في المواسم الماضية، وكذلك للحد من الشكاوي والانتقادات التي توجّه ضد الديوان الوطني للحج والعمرة، الذي تكمن مهمته في مرافقة هذه الأخيرة ومراقبتها وليست من أجل منافستها.

ويأتي قرار الديوان الوطني للحج والعمرة بإشراك الوكالات في دفتر شروط الحج للتقليل من شكاوى هذه الأخيرة، التي رفضت بعض البنود التي جاء بها دفتر الشروط، أين اعتبرتها شروطا مجحفة ولا تخدمها تماما، على غرار بعض الرسوم المفروضة عليها