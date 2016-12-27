10ملايين جزائري يزورون موقع «عدل» في 15 ساعة

زار أكثر من 10 ملايين جزائري الموقع الإلكتروني الخاص باختيار المواقع السكنية لمكتتبي «عدل 2» المسجلين سنة 2013، وهذا في ظرف 15 ساعة فقط، حيث عرف الموقع إنزالا كثيفا للمكتتبين وعدد زيارات فاق كل التوقعات، خلال الثواني الأولى من فتح الموقع، فيما استقبل مقر وكالة «عدل» بسعيد حمدين الآلاف من المكتتبين الذين أضاعوا كلمة السر الخاصة بهم.

عاش مكتتبو برنامج البيع بالإيجار «عدل 2» المسجلون إلكترونيا في 2013 ليلة بيضاء أول أمس، بعد فتح الموقع الإلكتروني للوكالة، حيث حاول الملايين الدخول إلى الموقع وعجّت مقاهي الأنترنيت بالمواطنين من مختلف الفئات العمرية، وأصبح حجز مكان هناك أشبه بالمستحيل، وسادت حالة الترقب خاصة بعد إعلان الوكالة عن فتح موقع اختيار المواقع السكنية على الساعة الثامنة مساء عوض الساعة 11 كما كان مقرّرا.

من جهتها، كشفت المكلفة بالإعلام الآلي والإحصائيات بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، حورية ماضي، في لقاء مع «النهار» أمسو بأن عملية اختيار المواقع السكنية لفائدة برنامج البيع بالإيجار «عدل» المسجلين إلكترونيا في 2013، عرفت ولوج أكثر من مليوني مكتتب خلال 15 دقيقة الأولى من فتح الموقع، حيث تمكّن أزيد من 2700 مكتتب في «عدل 2» من اختيار مواقع مساكنهم، وبعد ساعتين من فتح الموقع أي خلال الساعة العاشرة ليلا، ارتفع العدد ليصل إلى أكثر من 5 ملايين، و5 آلاف منهم تمكنوا من اختيار مواقعهم. وأضافت المتحدثة بأن الأرقام الرسمية تشير إلى ولوج أزيد من 7 ملايين مكتتب إلى الموقع الإلكتروني على الساعة التاسعة صباحا من يوم أمس، فيما تمكّن أزيد من 32 ألف مكتتب من اختيار مواقعهم، ليرتفع العدد إلى 10 ملايين مكتتب زاروا الموقع في حدود الساعة 11 من يوم أمس، من بينهم 40 ألف مكتتب اختاروا مواقع مساكنهم على المستوى الوطني أغلبهم في العاصمة.

وفي السياق ذاته، قالت المسؤولة إن وكالة تحسين السكن وتطويره قامت بفتح مكتب خاص بمقرها المركزي وكذا بكل ولايات الوطن أمام المكتتبين الذين فقدوا كلمة السر الخاصة بهم التي تمكنهم من الولوج إلى الموقع لاختيار المناطق التي يرغبون فيها.

وأوضحت مديرة الإعلام الآلي والإحصائيات بوكالة «عدل» أنه يمكن استرجاع كلمة المرور عن طريق تقدم المكتتب الذي أضاعها إلى مكتب الوكالة المخصص للعملية ويقدم معلومات حول شخصيته على غرار الاسم واللقب وتاريخ الميلاد، بالإضافة إلى معلومات أخرى يمكن من خلالها التأكد من أنه الشخص المعني، وبذلك يتم منحه الرقم السري في الحين، مشيرة إلى أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره خصصت مكاتب في كامل التراب الوطني من أجل عملية استرجاع كلمة المرور، وأشارت إلى أن المكتتبين الذين ظهرت لهم أن كلمة المرور خاطئة يمكن تلخيصها في احتمالين، إما أن هناك خطأ في كتابة الحروف أو أنهم ليسوا ضمن المكتتبين في المرحلة الأولى من عملية اختيار المواقع السكنية بالنسبة لمكتتبي «عدل» 2013.

عمراوي شمس الدين مدير عام مساعد بوكالة «عدل» لـالنهار

«أكثر من 5 آلاف مكتتب في عدل 2 أضاعوا كلمة السرّ»

قال مدير عام مساعد بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، عمراوي شمس الدين، في تصريح لـ«النهار» أمس، إن الوكالة استقبلت في ظرف 3 أيام فقط أكثر من 5 آلاف مكتتب مسجل في «عدل 2» ممن أضاعوا أرقامهم السرية، مشيرا إلى أن العدد في ارتفاع خلال الساعات المقبلة. وقد وقفت»النهار»، أمس، على تهافت الآلاف من المكتتبين إلى مقر الوكالة المتواجد بسعيد حمدين، من أجل استرجاع كلمة السر الخاصة بهم وحتى رقم التسجيل، إلى هنا الخبر عادي لكن الغريب في الأمر هو أن بعض المكتتبين تمكنوا من تسجيل اختياراتهم ضمن المواقع السكنية، لكنهم تنقلوا للتأكد من الرقم، كما أن آخرين يملكون الرقم السري وكلمة المرور إلا أنهم فضلّوا التوجه نحو مقر الوكالة بعد أن ظهرت لهم في الموقع الخاص باختيار مواقع مساكنهم بأن الرقم خاطئ، وهو ما شكل ضغطا كبيرا على الموظفين المكلفين باسترجاع الأرقام السرية.

الذين يتضمن رقم تسجيلهم أقل من صفرين بعد رمز الولاية

هؤلاء لن يتمكنوا من اختيار مواقعهم السكنية حاليا

^ لا فرق بين الكتابة بالأحرف الصغيرة والكبيرة في كلمة السر

لن يتمكّن المكتتبون في صيغة «عدل 2» الذين يتوفرون على رقم تسجيل يتضمن أقل من صفرين بعد الرقم الذي يرمز للولاية من الدخول للموقع الإلكتروني المخصص لاختيار المواقع السكنية، باعتبار أن العملية تتم وفقا للترتيب الزمني للتسجيل في 2013.

قالت المكلفة بالإعلام الآلي والإحصائيات بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، حورية ماضي في لقاء مع «النهار»، إنه تقرر إلغاء شرط كتابة الأحرف الكبيرة والصغيرة خلال إدخال كلمة السر في الموقع المخصص لاختيار المواقع السكنية، حيث بإمكان المكتتب كتابة الرقم من دون الالتزام بالأحرف الصغيرة والكبيرة لتسهيل العملية على المكتتبين. وأضافت المتحدثة بأنه سيتعذّر على المكتتبين الذين يحوزون على أرقام تسجيل تتضمن أقل من صفرين بعد رمز الولاية إلى الدخول إلى الموقع المخصص أي بعد الرقم الموالي لرمز الولاية مباشرة هو صفران، ثم باقي رقم التسجيل. وتشمل عملية الاختيار في مرحلة أولى 129 ألف مكتتب عبر مختلف ولايات الوطن من بينهم 40 ألف مكتتب في العاصمة، حسب تصريحات المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» محمد طارق بلعريبي.

وتستمر عملية اختيار المواقع السكنية إلى غاية تسلم بطاقة الرغبات الالكترونية لجميع المكتتبين المعنيين من دون تحديد أجل زمني لذلك، وتتم عملية تخصيص المساكن وفقا للترتيب الزمني للتسجيل في 2013، بعد تسلم جميع بطاقات الرغبات، وذلك بواسطة برنامج معلوماتي تستخدمه وكالة «عدل» لهذا الغرض، في حين تاريخ القيام بعملية الاختيار لا يمنح أي أفضلية في التخصيص.