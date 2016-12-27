بوشوارب يجري حركة وسط المديرين العامين للمجمعات الصناعية

أجرى وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، حركة واسعة وسط الرؤساء والمديرين العامين للمجمعات الصناعية العمومية، والتي جاءت على ضوء التقارير التي وردت إلى مكتب المسؤول الأول عن قطاع الصناعة، والتي كشفت فشل أغلب هؤلاء المسؤولين في المهام الموكلة إليهم، وضعف النتائج المحققة على أرضية الميدان، والتي لم تحقق الأهداف التي رسمتها الحكومة وفق المنظور الاقتصادي والخارطة الصناعية الجديدة، للخروج تدريجيا من التبعية لقطاع المحروقات.وشملت التغييرات التي أجراها، عبد السلام بوشوارب، أهم المجالات الصناعية التي من شأنها أن تحقق طفرة في الاقتصاد الوطني، حيث جاءت الحركة التي أقرها الوزير والتي تضمنت قرارات إنهاء مهام وإحالة على التقاعد لمسؤولين في المجمعات الكميائية والصناعية والنسيجية ومجمع صيدال وشركة صناعة السيارات الصناعية.وقد عين وزير الصناعة والمناجم، مالك صالح، في منصب الرئيس المدير العام للمجمع الصناعي للنسيج، خلفا لحمادة يزيد الذي تم إحالته على التقاعد، وأما بخصوص الحركة التي شهدتها المؤسسة الوطنية للمركبات الصناعية، والتي جاءت على ضوء التقهقر الكبير الذي عاشته المؤسسة خلال الفترة الأخيرة والاحتجاجات التي دخل فيها العمال، فقد تم تعيين، أوجيت نور الدين، مديرا عاما بالنيابة للشركة خلفا للمدير العام السابق. كما قرر وزير الصناعة المناجم، عبد السلام بوشوارب، إحالة الرئيس المدير العام لمجمع «إليك الجزاير»، تبسي إبراهيم، على التقاعد، وتعيين، كينان جيلالي جوادي، على رأس المجمع. كما مست التغييرات التي أقرها بوشوارب كلا من مجمع صيدال ومجلس إدارة المجمع الجزائري للتخصصات الكيميائية، أين تم تثبيت تعيين تونسي ياسين في منصب الرئيس المدير العام لمجمع صيدال، وتعيين جمال مانا رئيسا لمجلس إدارة المجمع الجزائري للتخصصات الكيميائية خلفا لدردار عادل.