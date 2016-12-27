تغيير يوم تربص الأساتذة الناجحين مــن السبـت إلى الإثنيـــن 2 جانفـي

القرار جاء بسبب التعديل الذي طرأ على العطلة الشتوية

أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن انطلاق التكوين التحضيري البيداغوجي للأساتذة المتربصين يوم الإثنين 2 جانفي، بعدما كان مقررا كل يوم سبت من الأسبوع، وذلك بسبب التعديل الذي طرأ على العطلة الشتوية.وحسب التعليمة التي تحوز النهار على نسخة منها، وجهتها وزارة التربية الوطنية لمديريات التربية عبر التراب الوطني لإخطار مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة ومفتشي التعليم الابتدائي، أن انطلاق التكوين التحضيري البيداغوجي للأساتذة المتربصين، الذي كان مقررا يوم السبت من كل أسبوع، تم تعديله إلى ليصبح يوم الإثنين 2 جانفي 2017 كما أوضحت وزارة التربية، أن التعديل الذي طرأ على تاريخ التكوين التحضيري البيداغوجي للأساتذة المتربصين، وذلك بسبب التغيير الذي طرأ على العطلة الشتوية، التي برمجت الثلاثاء الماضي بـ18 يوما.وحسب مراسلة وزارة التربية الوطنية الحاملة لرقم 16/1561 والمؤرخة في 18 ديسمبر 2016، سيشرف على عملية التكوين مفتشو التربية والتعليم الابتدائي، ويرتكز التكوين على ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في التسيير البيداغوجي والإداري والتشريع المدرسي، ويأتي هذا التكوين على مستوى الوزارة الوصية، قصد تنظيم علاقات العمل داخل المؤسسات وتلقين الأساتذة الجدد أبجديات التدريس الحديث.كما سيستفيد الأساتذة الحاملون لصفة متربص المدمجون في رتبة أساتذة التعليم الثانوي، من تكوين حجمه الساعي يصل إلى 300 ساعة، منها 140 ساعة في التكوين التطبيقي حول طريقة التدريس والتقويم، واعتمادا على نتائج التقويم البيداغوجي، يرسم الأساتذة المتربصون وفقا للتنظيم المعمول به وسيخضع الأساتذة المتربصون إلى امتحان نهائي يشمل مجموع الوحدات المقررة في البرنامج، وخلالها يخضع المتربص لمدة تكوين تعادل 50 ساعة، إضافة إلى أن برنامج التكوين يشمل برنامج التكوين، أيضا مواد أخرى على غرار التشريع المدرسي والإعلام الآلي، وتعليمية المادة ويخضع الأساتذة الحاملين لشهادة الليسانس المدمجين بصفة متربص في رتبة أساتذة التعليم الثانوي، إلى تكوين يقدر حجمه الساعي بـ300 ساعة فأكثر.