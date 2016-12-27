لا زيادات في أسعار النقل.. ولجــان خاصة لكشـــف الناقليـــن المخالفيـــن

زيادات 2016 تمت بصفة مدروسة واجتماع خاص مع ممثلي الناقلين قريبا

نفى وزير النقل والأشغال العمومية، بوجمعة طلعي، أي زيادات في أسعار النقل البري سواء التابعة للقطاع العمومي أو القطاع الخاص أو النقل عبر السكك الحديدية، في الوقت الحالي، مؤكدا بأن كل الإجراءات المتعلقة بتحديد أسعار النقل لم يتم تحديدها بعد، ما دام لم يتم بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2017 من قبل رئيس الجمهورية، مؤكدا بأن الظروف التي اقتضت الزيادات في الأسعار خلال السنة المنصرمة كانت ظروفا خاصة وتختلف مع الظروف الحالية.

وقال المسؤول الأول عن قطاع الأشغال العمومية والنقل، أمس في اتصال مع «النهار»، إن ما تم تداوله بشأن إقرار زيادات في أسعار النقل خلال السنة المقبلة بفعل زيادات في أسعار الوقود لا أساس له من الصحة، مؤكدا بأن الزيادات في أسعار الوقود المعتمدة خلال سنة 2017 لا تمثل إلا 7 من المائة من المداخيل الإجمالية للناقلين، وهو ما لا يمكنه أن يؤثر عليهم وعلى وضعيتهم الاقتصادية. وفي ذات السياق، أكد الوزير بأن مصالحه ستقوم بتشكيل لجان على مستوى مديريات النقل عبر الوطن للشروع في تفتيش كافة خطوط النقل الحضري وشبه الحضري، للكشف عن أي زيادات عشوائية وغير قانونية يمكن أن يفرضها الناقلون على المسافرين، مؤكدا بأن أي إجراء من هذا القبيل يمكن أن يعرّض صاحبه لأقصى العقوبات من قبل مصالح وزارة النقل. كما أكد طلعي في سياق حديثه إلى النهار، بأن اجتماعا سيضم مصالح وزارة النقل وممثلي الناقلين والجمعيات وكل الهيئات التي لها علاقة بالقطاع، من أجل دراسة شاملة لوضعية النقل البري على المستوى الوطني ودراسة الوضعية المالية والاقتصادية للناقلين، مؤكدا بأن هذا اللقاء ستنبثق عنه حلول من شأنها تسوية كل المشاكل والأزمات التي يعيشها قطاع النقل خاصة الحضري وشبه الحضري.