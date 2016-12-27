بالوثائق.. أسعار هذه المواد لن ترتفع في 2017

الخبز والحليب والسكر والزيت والأدوية غير معنية بالزيادات زيادات بين 1 و2 دينار في أسعار أكياس العجائن الغذائية بداية من جانفي إعفاء «ADSL» من «TVA» إلى غاية 31 ديسمبر 2020 ^ 10% فقط زيادة في أسعار السجائر على اختلاف أنواعها

أكدت الحكومة التمسك بالتزاماتها أمام الجزائريين من خلال ما أعلنت عنه المديرية العامة للضرائب، التي أعلنت عن استقرار أسعار المواد واسعة الاستهلاك، مشيرة إلى أن دعم الدولة لها مستمر ولن تعرف أي ارتفاع في الوقت الراهن وطيلة سنة 2017، رغم رفع معدل الرسم على القيمة المضافة بنقطتين.

بعد حالة عدم الاستقرار التي عرفتها سوق المواد الغذائية وغيرها من المواد الأخرى المصنفة ضمن خانة ضروريات الحياة من طرف التجار، مباشرة عقب الكشف عن فحوى مشروع قانون المالية لسنة 2017، الذي أقر رفع معدل الرسم على القيمة المضافة «TVA»، ناهيك عن التلويح بالاحتجاجات الذي يحضّر لها كافة التجار الناشطين عبر مختلف ولايات الوطن، بداية من العام الداخل، أقرت الحكومة من خلال المديرية العامة للضرائب وتحديدا مديرية التنظيم والتشريع الجبائي، براءتها من تلك الزيادات التي يفرضها التجار، موضحة بأن التغيير الذي طرأ على هذا النوع من الرسوم لن يكون له تأثير مباشر على أسعار المنتجات واسعة الاستهلاك بالنسبة للمواطن.

كما تكشف مديرية الضرائب من خلال المراسلة التي ستحول إلى الحكومة ومختلف القطاعات الوزارية المعنية التي تحصلت «النهار» على نسخة منها، بأن قائمة المواد الاستهلاكية المتمثلة في الخبز والسميد والكسكس و«دقيق الاختباز» والحليب بكل أنواعه «معبأ في أكياس أو علب أو مسحوق بما في ذلك حليب الأطفال» والأدوية والسكر والزيت المستخرج من الصويا والفواكه والخضر باستثناء تلك المستوردة والمسوقة من طرف المدينين بالرسم على القيمة المضافة، لن تعرف أي زيادات، حيث تم التوضيح هنا بأن الباعة المتجولين والتجار الصغار لا يعتبرون من المدينين بهذا الرسم، وذلك إلى جانب أمور أخرى ضرورية للمواطن، على غرار عقود التأمين على الأشخاص وعمليات القروض البنكية الممنوحة للعائلات، من أجل اقتناء أو بناء مساكن فردية وعقود التأمين المتعلقة بأخطار الكوارث الطبيعية، وكذا القروض العقارية متوسطة وطويلة المدى، بما فيها تلك المتعلقة بالقرض الإيجاري العقاري، حيث أكدت المراسلة التي تحصلت عليها النهار أن جميع السلع والخدمات سالفة الذكر لن تتأثر بالزيادات في الأسعار بسبب الرسم على القيمة المضافة.

زيادات بين 1 و2 دينار في أسعار أكياس العجائن الغذائية بداية من جانفي

وحسب مضمون المراسلة دائما، فقد تمت الإشارة إلى أن انعكاس الزيادة على القيمة المضافة سيكون بنسبة 2 من المائة بالنسبة للمنتجات غير المعفاة، مستدلة بذلك على سبيل المثال بكيس بوزن 500 غرام من العجائن الغذائية الذي سيرتفع سعره من 50 إلى 51 دينارا، وكذا قارورة سائل تنظيف الأواني التي سيرتفع سعرها من 120 إلى 122 دينار، وأكدت مديرية الضرائب عبر مراسلتها على أن «البيبرو» أو ما يعرف بخليط غاز البوتان والبروبان الذي كان معفى سابقا سيصبح خاضعا للرسم على القيمة المضافة بمعدله المخفض والمقدر بـ9 من المائة، وذلك اعتبارا من الفاتح جانفي الداخل. علاوة على ذلك، فإن خدمة الإقبال على الأنترنيت التي كانت تخضع للرسم على القيمة المضافة بمعدله المخفض، ستخضع ابتداء من الفاتح جانفي لـ«TVA» بمعدله العادي والمقدر بـ19 من المائة. ومقابل ذلك، أشارت مديرية التنظيم والتشريع الجبائي إلى أن خدمة الأنترنيت على الثابت مثل «ADSL» ستستفيد من هذا الإعفاء إلى غاية 31 ديسمبر 2020.

الزيادة في أسعار السجائر ستتراوح بين 5 و20 دينارا

إلى ذلك، فقد أكدت مديرية الضرائب فيما يتعلق برفع الرسم الداخلي على الاستهلاك على المنتجات التبغية بموجب قانون المالية لسنة 2017، قد أسيء استغلاله من طرف أصحاب الأكشاك الذين راحوا يرفعون السعر بمائة دينار، حيث أن رفع الرسم –حسب مضمون الوثيقة دائما- سيكون ما بين 5 و20 دينارا مع احتساب الرسم على القيمة المضافة، وذلك بغض النظر عن نوع السجائر.

3 دج زيادة في أسعار البنزين العادي والممتاز

وفيما يتعلق بالرسم على المنتجات البترولية، فقد تقرر بداية من العام الداخل رفع مبلغ الرسم بـ1 دينار بالنسبة لغاز «أويل» و3 دنانير بالنسبة للفئات الثلاث الأخرى والمتمثلة في كل من البنزين العادي والممتاز والبنزين من دون رصاص.

جوازات السفر المستعجلة فقط ستعرف ارتفاعا في المستحقات

وأوضحت مديرية التشريع والتنظيم الجبائي بأن حقوق جواز السفر الاستعجالي فقط التي ستعرف ارتفاعا، والتي يتم تسليمها للمواطن في أجل أقصاه خمسة أيام، لتحدد بـ25 ألف دينار بالنسبة للجواز المتكون من 28 صفحة و60 ألف دينار بالنسبة لذلك الذي يتكون من 48 صفحة.