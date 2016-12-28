هؤلاء هم المكتتبين المعنيين بعملية اختيار مواقع سكنات LPP

انطلقت مساء أمس الثلاثاء، عملية اختيار ثانية للمواقع السكنية لفائدة مكتتبي برنامج الترقوي العمومي في ولاية الجزائر العاصمة.

وتخص هذه العملية المكتتبين الذين قاموا بدفع الشطرين الأول والثاني ولم يتحصلوا على قرارات التخصيص المسبق بعد إجراء العملية الأولى لاختيار المواقع السكنية في العاصمة والتي تمت نهاية 2015. ويمكن للمكتتبين المعنيين الولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للعملية من أجل تحيين معلوماتهم الشخصية والمهنية والقيام بالاختيار من بين المواقع السكنية التالية: الرغاية، برج البحري، برج الكيفان، أولاد فايت، السويدانية، درارية، جنان نوار اللوز(عين بنيان)، الدويرة، والقبة. ولم تسجل أي مشاكل تقنية في استخدام الموقع الالكتروني عند انطلاق العملية في حوالي الساعة التاسعة ليلا. وتتم عملية تخصيص السكنات وفقا للترتيب الزمني لدفع الشطر الأول بعد استلام جميع بطاقات الرغبات، وذلك من خلال برنامج معلوماتي تستخدمه المؤسسة الوطنية للترقية العقارية التي تشرف على هذه الصيغة. وقامت المؤسسة إلى غاية نوفمبر 2016، بإطلاق مشاريع لانجاز 38.584 سكن ترقوي عمومي. غير أنه وفي الوقت الذي يسجل فيه البرنامج فائضا في السكنات في معظم الولايات، تشهد العاصمة عجزا حيث قامت المؤسسة بتسليم قرارات التخصيص المسبق لفائدة 13.284 مكتتب فقط من بين أكثر من 23 ألف مكتتب في هذه الولاية. وتتوجه صيغة السكن الترقوي العمومي التي تم إطلاقها في 2013 إلى مواطني الطبقة المتوسطة الذين يتراوح دخلهم الشهري بين 108 الف دج و 216 الف دج.