الألعاب النارية والفيميجان ممنوعة من الاستيراد في 2017

أعلنت مديرية الجمارك لولاية البليدة، أن خلال الثلاثي الأول من سنة 2017، ستدخل الألعاب النارية بمختلف أشكالها و أنواعهاضمن العتاد الحساس الذي يحظر استيراده بشكل تام .

وأوضح قابض الجمارك بالمديرية الجهوية البليدة زيان عمر في تصريح لوأج، أن المرسوم التنفيذي المتوقع صدوره في الثلاثي الأول من السنة المقبلة يعد متمما و معدلا لمرسوم 1988 و ستصنف بموجبه الألعاب النارية بمختلف أشكالهاو أنواعها ضمن العتاد الحساس الذي يحظر استيراده بشكل تام. وأضاف ذات المصدر على هامش عملية مصادرة حاوية محملة بالألعاب النارية بالميناء الجاف بابا علي أنه بالنظر إلى الكوارث البشرية و المجتمعية التي يخلفها استعمال هذه المفرقعات والشماريخ و الألعاب النارية ناهيك عن التكلفة المالية الضخمة المترتبة عن استيرادها قررت السلطات العليا صياغة مرسوم تنفيذي متمم لوضع حد لتداول هذه الوسائل بين الناس.