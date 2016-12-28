تعليمة جديدة من وكالة عدل لمكتتبي 2013 من أجل استرجاع كلمة السر

أعلنت المديرية العامة لوكالة عدل، اليوم الأربعاء، أنه على جميع مكتتبي عدل 2، والذين فقدوا كلمة المرور الخاصة بهم، التنقل بداية من اليوم 28 ديسمبر 2016 إلى المركب الأولمبي محمد بوضياف بملعب 5 جويلية بالعاصمة، لإسترجاع كلمة المرور، مرفوقين ببطاقة الهوية وكشف تسديد القسط الاول.

وكانت بعد الجدل والحيرة الذي خيم على مكتتبي عدل 2 حول اللافتة التي ظهرت لهم عند ادخال كلمة المرور الخاصة بهم، والتي تتضمن وجود خطأ في كلمة المرور، قامت الادارة الالكترونية لوكالة عدل بتغيير أسلوب إعلام المكتتبين الذين لم يسعفهم الحظ في المرحلة من اختيار مواقع سكناتهم. وقامت الإدارة الإلكترونية، للوكالة بتغيير أسلوب إعلام المكتتبين الذين لم يتمكنوا من الدخول للموقع واختيار مواقع سكناتهم، بإخبارهم بدقة عن السبب. للإشارة، انطلقت عملية اختيار المواقع السكنية التي تتعلق بالمواطنين الذين سجلوا أنفسهم سنة 2013، المسماة "عدل2".