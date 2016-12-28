بالصور...تدمير أكثر من 8 آلاف لغم من عهد الاستعمار في ديسمبر

تمكنت مفارز للجيش الشعبي الوطني، المكلفة بعملية إزالة الألغام، خلال الشهر الجاري، من كشف وتدمير 8104 لغما يعود للحقبة الإستعمارية بكل من بشار وتندوف، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات البيان، أنه في إطار الجهود التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي في مجال نزع الألغام وتطهير الشريط الحدودي، دمرت مفارز متخصصة لسلاح هندسة القتال، خلال شهر ديسمبر، 8104 لغما قديما مضادا للأفراد والدبابات بإقليم القطاعين العملياتيين الجنوبي لتندوف ولبشار. وأشار البيان، إلى أن هذه العمليات التي تكتسي طابعا إنسانيا وأمنيا، سمحت بتطهير مساحة اجمالية تُقدر بحوالي ثمانية 8.55 هكتارات ونصف من الأراضي، لتساهم بذلك في التأمين المحكم لحدودنا.