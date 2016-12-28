مشروع قانون البريد والاتصالات الجديد يتيح للخواص الاستثمار في مجال الأنترنيت

يناقش مجلس الوزراء تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، مشروع قانون المحدد للأحكام العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.

وحسب ما جاء في ورقة المشروع الذي تحوز النهار على نسخة منه، فإن الأخير سيفتح المجال أمام الخواص للاستثمار في مجال خدمات الهاتف الثابت والانترنيت، مما ينهي احتكار شركة اتصالات الجزائر لمجال خدمة الأنترنيت في الوطن. للإشارة، يجتمع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بطاقم مجلس الوزراء، الذي سيوقع فيه على قانون المالية 2017 بعد التصويت عليه البرلمان بغرفتيه للشروع في تطبيق القرارات التي تضمنها بداية من جانفي القادم. ومن المنتظر أن يصدر الرئيس بوتفليقة جملة من القررات الهامة بعد دراسة عدة مشاريع وقوانين وملفات هامة في المجال الاقتصادي والاجتماعي. ودعا رئيس الجمهورية، الوزير الأول عبد المالك سلال، وطاقمه الحكومي على مأدبة غذاء ستقام على شرفهم لأول مرة منذ سنوات.