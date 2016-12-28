ارتفاع قدرات إنتاج سوناطراك إلى ما يزيد عن 205 مليون طن معادل بترول سنويا في2017

أعلن الرئيس المدير العام لسوناطراك أمين معزوزي اليوم الأربعاء ببومرداس، بأن قدرات الإنتاج للمؤسسة "ترتفع" من 200 مليون طن معادل بترول بكل مشتقاته سنويا حاليا إلى ما يزيد عن 205 ملايين طن" معادل بترول سنويا سنة 2017.

وأوضح المدير العام في تصريح للصحافة على هامش تدشين منشأة خدماتية وصحية للمؤسسة عبر الولاية بأن سوناطراك بصدد "زيادة قدرات" الإنتاج في ظل "احترام" قرارات خفض كمية إنتاج البترول كما هو متفق عليه مع منظمة الأوبك استنادا لأرضية اتفاق الجزائر. وتمكن عملية تحسين "القدرات والإمكانيات" التقنية للمؤسسة في المجال من الرجوع إلى مستويات الإنتاج في النسب المعادلة من البترول التي كانت تحققها المؤسسة منذ 6 و7 سنوات الماضية حسب نفس المسؤول. وفيما تعلق بخفض مستويات إنتاج البترول أكد الرئيس المدير العام بأن سوناطراك "ملزمة" باحترام قرارات واتفاق الأوبك الموقع مؤخرا في الجزائر مؤكدا بأن سوناطراك هي "في مسار تنفيذ تقليص الإنتاج ب 50.000 برميل يوميا" من البترول ابتداءا من شهر جانفي 2017 كما هو متفق عليه ضمن منظمة الأوبك.