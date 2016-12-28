سوناطراك تهدف إلى رفع قدرات تصدير الغاز إلى نحو 55 مليار متر مكعب سنويا

أعلن الرئيس المدير العام لمؤسسة سوناطراك أمين معزوزي اليوم الأربعاء ببومرداس، بأن المؤسسة "رفعت من قدرات إنتاج الغاز" و" تركز كثيرا" حاليا على عملية "رفع أكثر في الإنتاج" على المدى "القريب جدا " بهدف تصدير كمية تصل إلى 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

وأضاف الرئيس المدير العام في تصريح للصحافة على هامش تدشين عدد من المنشآت الصحية والاجتماعية تابعة للمؤسسة بالولاية أن هذه الأخيرة (المؤسسة) تعمل على تلبية الاحتياجات الوطنية الداخلية من الغاز الطبيعي التي هي في "ازدياد" من سنة لأخرى. وأضاف في هذا الصدد بأن مؤسسة سوناطراك عادت إلى مكانتها تجاريا من حيث تصديرالغاز و كذلك من حيث - ما اعتبره هو- جديد المؤسسة في مجال الاستثمار في البتروكيماويات وبترول المصب حيث تقوم المؤسسة بعمليات التحويل بغرض خلق الصناعة والثروة و مناصب شغل جديدة. وفي هذا الصدد أعلن الرئيس المدير العام بأن المشاريع الاستثمارية التي أطلقتها سوناطراك في إطار الشراكة مؤخرا أو المشاريع الأخرى التي سيعلن عنها قريبا مع عدد من الشركاء الأجانب خاصة في جانب التحويل والبتروكيمياويات ستخلق "عدد هام من مناصب شغل "مباشرة و غير مباشرة. "ولا يمكن تحديد العدد الإجمالي لمناصب الشغل المزمع خلقها في هذا الإطار ولكن المهم- حسب قوله أن- عددها هام جدا قياسا مع الاحتياجات المرتقبة وتطور المشاريع المبرمجة.