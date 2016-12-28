مكتتبو AADL2 بالبليدة في وقفة احتجاجية للمطالبة بمنحهم الأولوية في سكنات بوعينان

نظم اليوم الأربعاء بالبليدة نحو 400 مكتتب من صيغة سكنات البيع بالإيجار لسنة 2013 وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة الجهوية لترقية وتحسين السكن للمطالبة بمنحهم الأولوية في الاستفادة من السكنات المنجزة بالمدينة الجديدة بوعينان.

وأوضح المحتجون الذين رفعوا شعرات تطالب وزير القطاع ب"التدخل العاجل" حسبما لوحظ بعين المكان أنهم "تفاجؤوا عند دخولهم الموقع الإلكتروني الخاص بالوكالة الوطنية لترقية و تحسين السكن بغية اختيار مواقع السكن التي يرغبون فيها بمنحهم خيار موقع واحد فقط وهو سيدي سرحان بأعالي بوعينان". وأضاف المحتجون الذين تسببوا في غلق الطريق المحاذي لمقر الوكالة الجهوية لفترة زمنية أن "قرار حرمانهم من الاستفادة من السكنات المنجزة على مستوى المدينة الجديدة بوعينان التابعة لولاية البليدة ومنحها لمستفيدين من ولاية أخرى هو قرار غير عادل" داعين السلطات المعنية إلى "التدخل في أقرب وقت". كما أكد عدد كبير منهم رفضهم السكن بمنطقة سيدي سرحان المنتظر أن تحتضن نحو 7000 وحدة سكنية كونها تقع في منطقة جبلية مع العلم أنه تم تحويل انجاز جميع سكنات عدل "2" التي كانت مبرمجة عبر أربعة مواقع بالولاية إلى منطقة سيدي سرحان بسبب "رفض مجلس الوزراء المشترك طلب الحصول على ترخيص لتشييد هذه التجمعات السكنية على مستوى كل من حي دريوش ببوعرفة و مفتاح والعفرون و حي كاف حمام بأولاد يعيش كونها أراضي تابعة لمجمعات زراعية" حسبما ذكره مدير السكن عبد العزيز بن بريجة في تصريح سابق لوكالة الأنباء الجزائرية.