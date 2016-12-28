مجلس الدولة يرفض الطعون في شرعية المؤتمر العاشر للأفلان

رفض مجلس الدولة الدعوى القضائية التي رفعها القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني والوزير الأسبق عبد الرحمن بلعياط، ضد قيادة الحزب ووزارة الداخلية ومصالح ولاية الجزائر، لإبطال قرارات المؤتمر العاشر للأفلان الذي انعقد العام الماضي.

وحكم مجلس الدولة، حسب نص الحكم الذي نشرته قيادة الأفلان، بشرعية قرارات مؤتمر الأفلان العاشر وجميع هياكله المنبثقة عنه، إلى جانب رفض أي دعاوى قضائية تطعن في شرعيته مستقبلا، ما دام مجلس الدولة وهو أعلى هيئة قضائية قد فصل في الموضوع.