الشرطة تفكك شبكتين وتسترجع 35 سيارة مسروقة في العاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من وضع حد لنشاط شبكتين إجراميتين مختصتين في سرقة السيارات والتزوير في وثائق إدارية.

وحسب بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر، فإن العملية الأولى سجلت على مستوى أمن المقاطعة الإدارية براقي، حيث جرى توقيف عناصرها وعددهم ثلاثة مشبوهين تتراوح أعمارهم ما بين 40 و60 سنة، مع استرجاع 19سيارة من مختلف الأنواع، وثمانية هواتف نقالة. وأضاف البيان أن العملية الثانية والتي جرت في غربي العاصمة، ونفذتها بنجاح مصالح المقاطعة الغربية للشرطة القضائية، قد أفضت إلى تفكيك شبكة تتكون من ثلاثة مشبوهين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و35 سنة، كما تم استرجاع 16 سيارة من مختلف الأنواع. وتظهر الصور المرفقة بالبيان أن الشبكتين قد استهدفت بشكل خاص سيارات بيجو 208.