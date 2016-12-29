طالبين جامعيين ضمن عصابة تتاجر بالمخدرات في العاصمة

عالجت مصالح أمن، المقاطعتين الإداريتين لزرالدة والشراقة، بحر الأسبوع المنصرم، 5 قضايا متعلقة بحيازة المخدرات وأسلحة بيضاء، تورط فيها 8 أشخاص مشتبه فيهم من بينهم طالبين جامعيين، حسب بيان مصالح أمن ولاية الجزائر، لليوم الخميس. وأوضحت ذات المصالح، أنه في إطار الجهود الميدانية الرامية لمكافحة الجريمة بالوسط الحضري، عولجت 5 قضايا مختلفة، أوقفت خلالها 8 أشخاص مشتبه فيهم لحيازة 5 صفائح من المخدرات نوع الرتنج القنب، و240 قرص مهلوس، و25 غرام مخدرات ومبلغ مالي، قدر ب 16 مليون سنتيم حسب بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة بالامن الولائي. إذ تمكنت، فرقة الشرطة القضائية للمقاطعة الإدارية لزرالدة، من توقيف طالبين جامعيين، بحوزتهما 20 قرصا مهلوسا، و25 غرام من القنب الهندي، وأزيد عن 70 ألف دينار، من عائدات بيع تلك السموم المحظورة. كما أوقفت، مشتبه فيه آخر مسبوق قضائيا، وبحوزته 190 قرص مهلوس، و5 صفائح من لراتنج القنب، بينما ضبط لدى المشتبه الثالث 5 أقراص مهلوسة، ومبلغ مالي قدره 7650 دج، أما المشتبه فيه الرابع فكان بحوزته 12 سلاحا أبيضا محظورا تمثل في سكاكين. ومن جهتها، توصلت الشرطة القضائية بالشراقة، على إثر معلومة واردة من توقيف شخصين مشتبه فيهما، كانا يستغلان أحد الأوكار المهجورة بذات المكان لترويج المخدرات، وبحوزتهما 14 مؤثرا عقليا قطعة مخدرات سلاح أبيض، ومبلغ مالي من عائدات الاتجار، يفوق السبعين ألف دينار جزائري. وقد تم تقديم المشتبه فيهم، بكل القضايا على وكلاء الجمهورية المختصين إقليميا، حيث تم إيداع 5 منهم الحبس المؤقت، واستفاد 2 منهما من استدعاء مباشر، فيما غرم المشتبه فيه الثامن بمبلغ مالي.