شركة طيران الطاسيلي تفتتح خطا دوليا جديدا يربط الجزائر بنواكشوط

أكد المدير العام لشركة طيران الطاسيلي، بلقاسم حرشاوي، اليوم الخميس، بهذه المناسبة أن الشركة تتوقع فتح خلال السداسي الأول من 2017 خطا دوليا جديدا يربط بين الجزائر والعاصمة الموريتانية نواكشوط مرورا بولاية تندوف.وأضاف حرشاوي، أن اطلاق هذا الخط يأتي بعد تعليمات الوزير الأول، عبد المالك سلال، الذي ألح مؤخرا على ضرورة قيام طيران طاسيلي باستغلال الخطوط الافريقية.وحسب حرشاوي اطلقت الشركة مؤخرا مناقصة دولية لاقتناء 4 طائرات جديدة بطاقة استيعاب قدرها 150 مقعد لكل منها. وتقوم هذه الشركة التي تملك أسطولا ب12 طائرة من أنواع مختلفة وذات قدرة استيعاب تتراوح 37 و155 مقعد بالاضافة إلى الخطوط الداخلية بـ 5 خطوط دولية حصريا نحو فرنسا ويتعلق الأمر بباريس، ستراسبورغ، مارسيليا، نانت و ليون.من جهة أخرى، افتتحت شركة الطاسيلي، اليوم الخميس خطا جويا جديدا يربط الجزائرالعاصمة بالبيض في إطار برنامجها لاستغلال الخطوط الداخلية لنقل المسافرين، حيث ستكون رحلات عبر هذا الخط مرتين أسبوعيا الأحد والخميس بتسعيرة ذهابا وإيابا إبتداء من 5675 دج.