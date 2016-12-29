لوح يكشف هيكل تنظيمي جديد لوزارة العدل

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن قطاع العدالة حقق تغييرا نوعيا وملموسا في مجال الأداء القضائي بفضل العصرنة.وأوضح الوزير، لدى اشرفه على حفل تكريم موظفي المديرية العامة لعصرنة العدالة أن القطاع تمكن بفضل النتائج المحصلة في مجال ادراج تكنولوجيات الاعلام والاتصال من "تحقيق تغيير نوعي ملموس في مجال الأداء القضائي و في مجال المرافقة والخدمات".وأعتبر الوزير، أن الانجازات المحققة في القطاع قضت على "أنماط البطء البيروقراطي التى كانت موجودة في السنوات الماضية" مضيفا أن العصرنة تساهم سيما في"تبسيط الاجراءات والاقتراب من المواطنين وتحسين العمل الاداري والشفافية ومحاربة الفساد وغيرها".وأضاف لوح، أن "الحركية الكبيرة التى يعرفها القطاع سيما خلال السنوات الأخيرة على صعيد الاقلاع الرقمي وتنفيذ الادارة الالكترونية بتطبيقات عملية منتجة وملموسة سمح للقطاع الحصول على مرتبة متقدمة في هذا المجال.وأكد أن الخطوات التى حققها قطاع العدالة هي "وليدة استراتيجية ونظرة اصلاحية شاملة في مجالات العمل القضائي" وتتماشى مع المجهودات القائمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.ولدى تطرقه إلى بعض الانجازات التى حققها قطاع العدالة في اطار العصرنة قال لوح أنه تم وضع قاعدات معطيات في عدة مجالات من بينها قاعدة معطيات تتعلق بالجنسية وأخرى تتعلق بصحيفة السوابق العدلية وقاعدة معطيات خاصة بالمتورطين في اختطاف الأطفال.وعلى صعيد آخر كشف لوح أن الوزارة على وشك الانتهاء من اعداد هيكل تنظيمي جديد سيسمح بادراج مديرية الاستشراف وذلك تماشيا مع الاصلاحات. فيما يتعلق بتحسين الموارد البشرية قال الوزير أنه يجري العمل على تطوير التكوين بصفة تدريجية وباستمرار سواء لفائدة الموظفين أوللقضاة مؤكدا حرصه على أن تقوم مؤسسات التكوين التابعة للقطاع بمراعاة جانب الجودة والضوابط المنهجية والدقة العلمية.