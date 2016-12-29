انقطاع التزويد بالماء الشروب في عدة بلديات بالعاصمة يوم الثلاثاء المقبل

ستعرف عملية التزويد بالماء الشروب، انقطاعا في بلدية جسر قسنطينة عين النعجة، خلال يوم الثلاثاء 3 جانفي 2017، من الساعة ال8:00 إلى الساعة ال20:00، حسبما أفاد اليوم الخميس بيان لشركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة سيال. وسيعرف التزويد بالماء الشروب، اضطرابات في بلديات السلسلة الغربية للجزائر العاصمةّ، وهي بئر توتة، وتسالة المرجة، ووادي الشبل، وخرايسية، وأولاد فايت، والعاشور، والسحاولة، والسويدانية، حسبما أكد ذات المصدر. و أكد ذات البيان، أن التوزيع العادي للمياه، سيعود تدريجيا خلال نفس اليوم ابتداء من الساعة ال20:00، وأن مصالح الشركة وضعت صهاريج مياه، بهدف التخفيف من حدة الإزعاج مع منح الأولية للمستشفيات والمرافق العمومية. وتوضح سيال، في ذات البيان، أن هذا التذبذب في التزويد بالماء الشروب، سببه شروع الشركة في أشغال ترميم محطة الضخ لجسر قسنطينة، قصد الإعداد لموسم الاصطياف 2017. وتعلم ذات الشركة، أنها تضع الرقم الأخضر 1594 تحت تصرف زبائنها 7 أيام/7 ، و24سا/24 بغرض الاستفسار.