وزارة الصحة تكون أطباء في اختصاص داء السكري

استفاد أربعون طبيبا من عدة ولايات من دورة تكوينية أولى في اختصاص مرض السكري لمدة أسبوع كامل، في انتظار دورة ثانية بداية سنة 2017 بهدف التعرف على التقنيات الجديدة في مجال التكفل بهذا المرض لاسيما فيما يخص التشخيص.كما يهدف التكوين المستمر المنظم في دورتين إلى الوقاية الناجعة من المرض والكشف المبكر ومرافقة المرضى وكذا الإطلاع على الجديد في مجال العلاج عن طريق تحسين نوعية الخدمات الطبية.ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن منظمي الدورة أن التكوين استفاد منه أطباء عامون يمارسون في القطاعين العام والخاص بولايات الجزائر العاصمة وقسنطينة وتيزي وزو وبرج بوعريريج بهدف تفادي تنقل مرضى الولايات البعيدة إلى مركز بيار وماري كوري بالجزائر العاصمة. وأشرف على هذا التكوين االخاص بالتكفل بالمصابين بمرض السكري الدكتورعويش سميرالمختص في داء السكري بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا والدكتور بوديبة رئيس مصلحة داء السكري بنفس المستشفى.الجدير بقالذكر، أنه ستقام دورة تكوينية أخرى في علاج القدم السكري خلال الثلاثي الأول لسنة 2017.