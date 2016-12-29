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كشفت مصادر مطلعة للنهار أن قضية مقتل الرعية الفرنسي هارفي غوردال تمت برمجتها على مستوى مجلس قضاء تيزي وزو خلال الدورة الجنائية الحالية.وحسب ذات المصادر فإن محكمة الجنايات بتيزي وزو ستفصل في قضية الرعية الفرنسي غوردال الذي وجدت جثته بمنطقة عين الحمام بولاية تيزي وزو في 24 سبتمبر عام 2014 عقب ثلاثة أيام من اختطافه.لجدير بالذكر أن الرعية الفرنسية أعدم على يد ما يسمى بتنظيم جند الخلافة المنشق عن ماكان يعرف بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي.

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موضوع : قضية مقتل الفرنسي غوردال في أجندة الدورة الجنائية بتيزي وزو

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