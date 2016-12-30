تشييع جثمان الإعلامي فوزي حوامدي إلى مثواه الأخير

شيع جثمان الإعلامي الراحل فوزي حوامدي، إلى مثواه الأخير مساء أمس الخميس، في جو جنائزي مهيب بولاية الوادي، الذي وافته المنية أول أمس عن عمر يناهز 47 سنة، بحضور جمع غفير من المواطنين.

ويذكر أن الإعلامي فوزي حوامدي رئيس المكتب الجهوي ليومية الشروق اليومي بولاية الوادي توفي مساء الأربعاء، بمستشفي عين النعجة العسكري بالعاصمة عن عمر يناهز 47 سنة متأثرا بمرض عضال لازمه منذ 5 سنوات وألزمه الفراش في الأشهر الثلاثة الأخيرة .

واشتغل الفقيد مراسلا صحفيا في العديد من الوسائل الإعلامية المسموعة والمرئية والمكتوبة بدأ مشواره الصحفي مراسلا بالإذاعة الجزائرية ثم أنتقل إلى الصحافة المكتوبة بدء بيومية النصر والنهار الجديد وأستقر به المطاف في يومية الشروق اليومي. كما كانت لفقيد الأسرة الإعلامية مداخلات تحليلية كإعلامي مختص في الشأن الأمني في العديد من الفضائيات العربية التي عرف خلالها بمناهضته المستميتة للإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان ودفاعه عن مقومات والقضايا المصيرية للوطن. رفقاء الفقيد أكدوا أنه كان قلما إعلاميا متميزا قدم للإعلام المحلي والدولي الكثير من الاعمال وساهم في تحريك واقع التنمية المحلية في الولاية طوال مشواره الاعلامي.