شركة طيران الطاسيلي تفتتح خطا جديدا يربط بين العاصمة والبيض

افتتحت شركة طيران الطاسيلي، أمس الخميس، خطا جويا جديدا يربط الجزائر العاصمة بالبيض في إطار برنامجها لاستغلال الخطوط الداخلية لنقل المسافرين.

وستتم رحلات هذا الخط مرتين أسبوعيا الأحد والخميس بتسعيرة ترويجية خاصة بالإطلاق الجديد ذهابا و إيابا إبتداء من 5.675 دج. واستحسن والي ولاية البيض عبد الله بن منصور الذي حضر مراسيم افتتاح الخط قائلا "يعتبر هذا الخط الجديد مكسبا للمنطقة التي تتمتع بقدرات إقتصادية هامة خصوصا في ميادين الزراعة و السياحة". وأضاف المسؤول أن هذا الخط "يأتي كرد على طلبنا في ميدان النقل لصالح سكان الولاية" مشيرا الى أن مصالحه ستطالب بالمزيد من الخطوط الداخلية و الدولية بقدرات إستيعاب أكبر.

من جهته أشار المدير العام لطيران الطاسيلي حرشاوي بلقاسم الى أن هذا الخط سيساهم في التطور الإقتصادي للولاية و يستجيب لطلب السكان المحليين في مجال النقل الجوي. و بهدف التقرب من الزبائن المحليين تم إفتتاح وكالتين تجاريتين لشركة الطاسيلي الأولى بمطار البيض والثانية بالمحطة البرية في وسط الولاية.

من جهتهم استحسن مسافرون افتتاح الخط الذي تم على متن طائرة بقدرة استيعاب ب74 مقعد. وقال اطار شاب: "عادة نستغرق من 6 الى 7 ساعات في التنقل برا بين العاصمة و البيض بل اكثر في بعض الاحيان, لكن اليوم, قطعنا هذه المسافة في غضون ساعة وربع في راحة وامان. هذا مهم بالنسبة لنا وللمتعودين على هذا الخط".