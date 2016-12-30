صاحب قناة البصيرة يصف قراءة الجزائريين للقرآن بنباح كلاب وعواء ذئاب

كشف الشيخ شمس الدين الجزائري، في حصته "انصحوني" التي تبث عبر قناة النهار، صاحب قناة البصيرة المصرية، الذي تهجم على الجزائرين، بوصف قرائتهم للقران "بنباح كلاب وعواء ذئاب".

وأوضح الشيخ شمس الدين، أن مجموعة من العوام لا علم لهم و لايعرفون الأحكام الدينية وليس لديهم شيوخ، كانوا يقرأون القرآن بينهم ويتأتؤون في محاولتهم لقراءته، وهو الفيديو الذي علق عليه صاحب قناة البصيرة محممود الرضواني، في قوله أنظروا في الجزائر يقرأون القرآن بـ "عواء الذئاب ونباح الكلاب". وردا على هذا الأخير، قال شمس الدين، أن المجموعة حاولوا القراءة بما يمتكلون من علم، موضحا أنه كان بإمكانه أن ينصحهم وكان بمقدروه أن يقول لهم أن هذه القرأة لسيت صحيحة، لكنه فضل أسلوب السب والشتم. وطالب شمس الدين من سفير الجزائر لدى مصر أن يتدخل ويرفع ضده دعوة قضائية.