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بالفيديو ..ألفا رعية جزائري طلبوا اللجوء في فرنسا خلال 2016

  • 30/12/2016
  • النهار أون لاين
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بالفيديو ..ألفا رعية جزائري طلبوا اللجوء في فرنسا خلال 2016 تحميل الملف

تقدم أزيد من ألفي رعية جزائري بفرنسا بطلب اللجوء، خلال سنة 2016، حسب أرقام قدمها مركز رصد حركة اللاجئين والمهاجرين على التراب الفرنسي، ونشرتها "لوفيغارر" الفرنسية.

وحسب هذه الأرقام فإن الجزائريون احتلوا المرتبة التاسعة من حيث عدد طلبات اللجوء على الأراضي الفرنسية، بعد أفغانستان التي احتل رعاياها الصدارة بخمسة ألاف طلب ثم هايتي، ألبانيا، سوريا، غينيا وبنغلادس.وتعيش الجزائر ضروف أمنية وسياسية واقتصادية مستقرة الأمر الذي جعل العديد من معدي هذا التقرير يتسألون عن السبب الذي جعل الجزائريين يطلبون اللجوء في فرنسا.

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع : بالفيديو ..ألفا رعية جزائري طلبوا اللجوء في فرنسا خلال 2016
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