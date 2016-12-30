الدرك يوقف شخصا بحوزته 6 بندقيات صيد في خنشلة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية خنشلة، أمس الخميس، من توقيف شخص يحمل على متن سيارته 6 بندقيات صيد من مختلف العلامات، كان يستعملهم بطرق غير قانونية.

وأوضحت ذات المصلحة في تقرير لها، اليوم الجمعة، أن عملية توقيف المتهم المسمى "ت-ه" ويبلغ من العمر 30 عاما، جاءت بناءا على معلومات. وأضافت، أنه مصالح الدرك فتشت منزل المتهم القاطن بمنطقة بابار بنفس الولاية، أين عثرت على 15 طلقة نارية.

كما تمكنت مصالح الدرك الوطني بإقليم مغنية بولاية تلمسان، من توقيف شخصين كان بحوزتهما 1232 وحدة من المؤثرات العقلية. وأضاف ذات المصدر، أن الموقوفين اللذين تتراوح اعمارهم ما بين 28 و30 سنة، تم توقيفهما في نقطة تفتيش بطريق السيار شرق-غرب بتحديد بمغنية، موضحة أنهما يقيمان في وهران.

ومن جهة أخرى، حجزت مصالح الدرك الوطني بكل من ولايتي تبسة وبسكرة، 10373 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف العلامات التجارية. وأوضحت ذات المصالح، أنه خلال دورية في الطريق الوطني رقم 10 الرابط بين تبسة وأم البواقي، عثرت على متن سيارة 2133 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف العلامات التجارية. كما ضبطت خلال دويرية بطريق الوطني رقم 3 الرابط بين الوادي وبسكرة، 8240 وحدة من المشروبات الكحولية على متن شاحنة وأوقفت المشتبه به المسمى "ب-م" والبالغ من العمر 28 عاما.

وفي خبر آخر، تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية البليدة، أمس الخميس، من توقيف شخصين بتهمة إرتكاب مخالفات. وأوضح ذات المصدر، أنه بعد أن تقدم الضحية بإيداع شكوة مفادها أن أشخاص مجهولون سرقوا سيارته التي كان بداخيلها مبلغ 120 مليون سنتيم و200 أورو ودفتر عائلي وبطاقة الهوية وجوازين للسفر وهاتف محمول، وفورها فتحت المصالح تحقيقا، قادها إلى توقيف الشخصين واسترجاع 75 مليون سنتيم و200 أورو والوثائق الإدارية المسروقة.