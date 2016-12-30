موبيليس تهنئ زبائنها بالعام الجديد بانقطاعات في خدماتها

أعلن متعامل الهاتف النقال موبيليس، لزبائنه، عن حدوث سلسلة اضطرابات على مستوى شبكة الهاتف النقال، خلال الأربع وعشرين ساعة المقبلة.

وقالت موبيليس في رسائل نصية قصيرة وجهتها لزبائنها إن شبكتها الهاتفية ستشهد اضطرابات على مدار 24 ساعة القادمة، دون ذكر أسباب ذلك أو تفاصيل أخرى.

واستغرب زبائن موبيليس لتزامن هذه الاضطرابات مع شروع متعاملين آخرين في نفس المجال في تطوير خدماتهم في تقنية الجيل الرابع، حيث راح الكثيرون يعلقون بسخرية من عجز المتعامل العمومي عن إيجاد حلول لمشاكله التقليدية، من اضطرابات في الشبكة، في وقت تصر وزيرة البريد على التغني بإنجازات وهمية وربما أيضا بتفوق الجزائر واحتلالها المرتبة الأولى عالميا في قطاع تكنولوجيات الاتصالات.