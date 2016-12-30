تفكيك عصابة مختصة في النصب والاحتيال عبر الفيسبوك بميلة

تمكنت عناصر، خلية مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بأمن ولاية ميلة، من تفكيك جمعية أشرار مكونة من 3 أشخاص، مختصة في النصب والاحتيال، عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما علم اليوم الجمعة، لدى خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية. وأضاف المصدر، أنه بعد تلقي عناصر ذات الفرقة لمعلومات حول قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال، عبر موقع للتواصل الاجتماعي، تم فتح تحقيق أفضى إلى تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه ببلدية وادي النجا بولاية ميلة، رفقة شخصين آخرين ينحدران من ولاية مجاورة. وبعد إخضاع، الموقوفين الثلاثة الذين تتراوح إعمارهم ما بين 21 و41 سنة، تأكد قيام الشخص الأول بإنتحال صفات متعددة منها طبيب، وسائق، فيما اشتبه في تورط الشخص الثاني في جنحة التحريض على الإجهاض، ووجهت للثالث تهمة المشاركة في هذه الأفعال الإجرامية. وبعد استكمال، جميع إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه بهم أمام نيابة محكمة ميلة، التي أمرت بوضع اثنين من الموقوفين رهن الحبس المؤقت، فيما وضع الثالث تحت الرقابة القضائية.