نجاة شرطي من القتل حرقا على يد سكّير بتسالة المرجة

نجا شرطي كان في مهمة عمل بالزي المدني، من موت محقق بعدما قام أحد الأشخاص الذي كان برفقة مجموعة من الشباب يحتسون المشروبات الكحولية بمدينة تسالة المرجة بالاعتداء عليه ورشه بالبنزين، محاولا إضرام النار بجسده. وعن تفاصيل الحادثة التي عالجتها محكمة جنايات البليدة، ترجع لتاريخ 2 مارس 2016، أين كان الضحية «ز.ر» رفقة زملائه من الشرطة على متن سيارة العمل في دورية بأحياء وشوارع مدينة تسالة المرجة، مع التركيز على أهم النقاط السوداء التي يرتادها المجرمون، وفي حدود الساعة العاشرة ليلا، استوقفت دورية لعناصر الشرطة بالزي المدني مجموعة من الأشخاص يحتسون الخمر بإحدى الأحياء، فتقدم إليهم الشرطي الضحية «ز.ر» وطلب منهم وثائقهم الرسمية، وفي محاولة منه لتفتيش المتهم الحالي «ل.ز» وعلى حين غفلة، قام برشه بمادة البنزين التي كانت بحوزته محاولا إشعال الولاعة لإضرام النار بجسد الضحية، ولحسن حظ الضحية أن الولاعة لم تشتعل، ليتم إيقافه من قبل زملاء الضحية عقب مطاردته بوسط أحياء المدينة محاولا الفرار. المتهم حاول إنكار الجرم المنسوب إليه، إلا أنه سرعان ما أقر بفعلته كونه كان تحت تأثير المشروبات الكحولية ولم يكن يعلم أن الشخص الذي اعتدى عليه هو من رجال الشرطة وإنما اعتقد أنه شخص عادي حاول التهجم عليه، فيما أكد الضحية واقعة الاعتداء عليه ونجاته من الموت على يد السكير، فيما بينت من جهتها الخبرة العلمية المجراة على ملابس الشرطي أنها تحمل مادة البنزين القابلة للاشتعال، لتوقع في حقه عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا بعد اقتناع الهيئة عن الجرم المرتكب من قبله المتمثل في جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار وجنحة إهانة هيئة نظامية.