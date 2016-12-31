تفكيك عصابة من 3 أفراد في ميلة مختصة في النصب والإحتيال عبر الفايسبوك

تمكنت عناصر خلية مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية ميلة، من تفكيك عصابة مكونة من 3 أشخاص مختصة في النصب والإحيال عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي، حبما كشفته أمس الجمعة خلية الإتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية.

وأضاف نفس المصدر أنه وبعد تلقي عناصر ذات الفرقة لمعلومات حول قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عبر موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، وهو ما أدى إلى فتح تحقيق وتحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه ببلدية واد النجا بولاية ميلة رفقة شخصين آخرين ينحدران من ولاية مجاورة، وبعد إخضاع الموقوفين الثلاث الذين تتراوح أعمارهم ما بين 21سنة و41 سنة، تأكد قيام الشخص الأول بانتحال صفات متعدّدة منها الطبيب وسائق، فيما اشتبه في تطور الشخص الثاني في جنحة التحريض على الإجهاض، ووجهت للثالث تهمة المشاركة في هذه الأفعال الإجرامية. للإشارة وبعد استكمال كافة اجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه بهم أمام نيابة محكمة ميلة والتي أمرت بوضع اثنين منهم رهن الحبس المؤقت فيما وضع الثالث تحت الرقابة القضائية.