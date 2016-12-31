توقيف باروني مخدرات وضبط 43 كيلوغرام من الكيف بوهران وتلمسان

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من وهران وتلمسان، أمس الجمعة، باروني مخدرات، وضبطت 43.5 كيلوغراما من الكيف المعالج، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف ذات البيان، أن عناصر الدرك الوطني بمعسكر، أوقفت مهربين اثنين وضبطوا 1940 وحدة من مختلف المشروبات، في حين تم ضبط كمية أخرى بورقلة تُقدر بـ 14309 وحدة. كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من برج باجي مختار وعين قزام، 6 مهربين و15 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة وضبطت مركبتين رباعيتي الدفع و2780 لتر من الوقود و03 أجهزة الكشف عن المعادن، في حين أحبط حراس الحدود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف، محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 21544 لتر، وفقا لذات البيان.