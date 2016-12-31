توقيف امرأة حامل وأخرى رفقة ابنها على متن قارب لـ20 حراقا في وهران

تمكنت قوات حراس السواحل بوهران، اليوم السبت، من احباط محاولة ابحار سري لـ 20 حراق بعد اعتراض زورقهم بعد مطاردته قبل توقيفه على بعد 4 أميال من شاطئ العيون بولاية وهران .

وحسب مصدر رفيع المستوى بالقوات البحرية في تصريح للنهار فإن من بين الموقوفين توجد سيدة حامل كانت تنوي وضع مولودها بإسبانيا ، اضافة إلى ضبط امرأة رفقة طفلها البالغ من العمر سنتين وكذا رجل مصاب بالفشل الكلوي والذي وصفت حالته بغيرالمستقرة أين تم نقله إلى مستشفى وهران لتلقي العلاج اللازم ، وحسب المصدر فإن التحقيقات الأولية بينت أن الزورق المستعمل في هذه الرحلة مسروق رفقة محركه من سواحل مستغانم.

جذير بالذكر أن وحدات حرس السواحل رفعت في الساعات الأخيرة من درجة تأهبها القصوى عبر كافة الشريط الساحلي الغربي تحسبا لوجود مخطط يهدف إلى تهريب عدد كبير من الشباب نحو اسبانيا ليلة الاحتفال بالريفيون وكانت المعلومات الواردة إلى القوات البحرية في هذا الخصوص تتحدث عن وجود سيناريو لابحار 27 قارب يقل مهاجرين سريين انطلاقا من جميع سواحل غرب البلاد صوب اسبانيا باستغلال الاحتفالات المخلدة لأعياد الميلاد في أوروبا وهو ما جعل القوات البحرية تضاعف من حدة تدابيرها الأمنية الهادفة إلى احباط كل محاولات الهجرة إلى أوروبا في هذه الليلة .