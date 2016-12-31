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الدرك يوقف 4 أشخاص اعتدوا على سائق كلونديستان وسرقوا سيارته في العاصمة

  • 31/12/2016
  • النهار اون لاين
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الدرك يوقف 4 أشخاص اعتدوا على سائق كلونديستان وسرقوا سيارته في العاصمة تحميل الملف

تمكنت فرقة الدرك الوطني بالعاصمة من القبض على 4 أشخاص قاموا بالاعتداء على سائق كلونديستان في دار البيضاء.

وحسب ما أفاد به بيان من مصلحة الدرك الوطني، فإن المعتدين ركبوا السيارة على أساس أنّهما  يريدون الذهاب الى مكان معين، قبل أن يقوم أحدهم بخنق السائق واجباره على التوقف  والخروج من السيارة، وتمكن الاخير من الاتصال بالرقم الأخضر بعد أن تشاجر مع احد المعتدين، حيث قامت الوحدات بإلقاء القبض عليه، ونقل السائق الى المستشفى رويبة بعد اصابته بجروح بالغة. وبعد فتح التحقيقات، استطاع الدرك الوطني من إلقاء القبض على أخرين تمكنوا من الفرار على المتن السايرة المسروقة تتراوح اعمارهم ما بين 22 و34 سنة. ومن جهتها فتحت مصالح تحقيقا موسعا لمعرفة تفاصيل القضية.

موضوع : الدرك يوقف 4 أشخاص اعتدوا على سائق كلونديستان وسرقوا سيارته في العاصمة
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