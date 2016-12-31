الرئيسية أخبار الجزائر 17 جريحا في حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين بالبيض

17 جريحا في حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين بالبيض

  • 31/12/2016
  • النهار أون لاين
  • 7833
  • 0
17 جريحا في حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين بالبيض تحميل الملف

أصيب 17 مسافرا بجروح متفاوتة الخطورة في حادث انقلاب لحافلة نقل المسافرين بالقرب من البيض، اليوم السبت، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

  وكشف ذات المصدر، أن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين ولايتي سعيدة والبيض بإقليم بلدية الخيثر، عندما انحرفت وانقلبت حافلة لنقل المسافرين تضمن الخط أدرار-الجزائر العاصمة، مما أدى إلى إصابة 17 راكبا بجروح متفاوتة الخطورة. وتدخلت مصالح الحماية المدنية لإجلاء الجرحى نحو العيادة الجوارية لبلدية الخيثر والمؤسسة العمومية الإستشفائية لبلدية بوقطب لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة. وفتحت مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث.

 

 

 

 

 

 

 

موضوع : 17 جريحا في حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين بالبيض
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0

إقرأ أيضا في النهار أونلاين

(0 )

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة: