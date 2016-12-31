17 جريحا في حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين بالبيض

أصيب 17 مسافرا بجروح متفاوتة الخطورة في حادث انقلاب لحافلة نقل المسافرين بالقرب من البيض، اليوم السبت، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

وكشف ذات المصدر، أن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين ولايتي سعيدة والبيض بإقليم بلدية الخيثر، عندما انحرفت وانقلبت حافلة لنقل المسافرين تضمن الخط أدرار-الجزائر العاصمة، مما أدى إلى إصابة 17 راكبا بجروح متفاوتة الخطورة. وتدخلت مصالح الحماية المدنية لإجلاء الجرحى نحو العيادة الجوارية لبلدية الخيثر والمؤسسة العمومية الإستشفائية لبلدية بوقطب لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة. وفتحت مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث.