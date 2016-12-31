مهازل الوزيرة فرعون تتواصل.. اتصالات الجزائر تبيع "الريح" لزبائنها

كشفت منظمة حماية المستهلك عن فضيحة جديدة في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث قالت إن مكتبها بولاية سطيف قد تلقى العشرات من الشكاوى من مواطنين بعدما تعرضوا للتحايل من طرف شركة اتصالات الجزائر.

وفي التفاصيل، قالت منظمة حماية المستهلك إن عشرات المواطنين قاموا بشراء أجهزة لتوفير خدمات الأنترنت 4G موفوقة مع هاتف لاسلكي بمبلغ 6 آلاف دينار، من وكالات تجارية تابعة لاتصالات الجزائر بسطيف.غير أن هؤلاء المواطنين، خصوصا القاطنين بمناطق أولاد تبان والرصفة، تفاجأوا فيما بعد، بانعدام الأنترنت في مناطق سكنهم، ليصعقوا مرة أخرى بعد محاولاتهم إيداع شكاوى لدى اتصالات الجزائر برد المسؤولين عنها والقول بأن المشكل لا يعنيهم وأنه مسجل على مستوى 48 ولاية، وأيضا بأن مصالح المديرية العامة لاتصالات الجزائر على علم بهذا المشكل دون القيام بأي إجراء، منذ 12 يوما.