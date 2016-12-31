قتيلان و3 جرحى بعد اصطدام سيارة بقطار في تلمسان

قتل شخصان و جرح 3 أخرين في حادث مروع جراء اصطدام سيارة بقطار بمنطقة بوسعيد بولاية تلمسان، حسب مصالح الحماية المدنية.وأضاف المصدر، أن الحادث الذي وقع في حدود الثانية والربع من ظهيرة اليوم السبت ، أين اصطدمت سيارة سياحية بقطار لنقل المسافرين بالمكان المسمى تاغليمات الواقعة غرب ولاية تلمسان أدى إلى مقتل شخصين واصابة 3 من عائلة واحدة.وأفادت المكلفة بالاعلام و الاتصال على مستوى مديرية الحماية المدنية، الملازم أول جميلة عبودي، أن القتيلين هما الأم وابنتها والجرحى بينهم رب العائلة الذي أصيب بجروح وكسور بالغة الخطورة. حيث الجدير بالذكر ، أنه تم نقل جثث القتيلين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سيدي بوسعيد فيما نقل الجرحى الى مصلحة الاستعجالات لتلقي العلاج اللازم.الجدير بالذكر، أن مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب هذا الحادث الأليم.