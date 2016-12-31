الجزائر تنجح في اعادة بعث اتحاد المغرب العربي الكشفي المجمد منذ 20

أكد القائد العام للكشافة الاسلامية الجزائرية، محمد بوعلاق، اليوم السبت، أن الجزائر نجحت في اعادة بعث عمل اتحاد المغرب العربي الكشفي بعد تجميده لمدة 20سنة، مذكرا بأن من بين الأهداف الكشفية التي تجسدت في 2016 التجمع الوطني الأول لقادة الأفواج الكشفية بمشاركة أزيد من 100 ألف قائد.وأوضح بوعلاق خلال أشغال الدورة الـ 30 للمجلس الوطني للكشافة الاسلامية الجزائرية، أن منظمته الكشفية تسعى حاليا إلى توسيع العضوية من 80 ألف إلى 100 ألف منخرط على المستوى الوطني نهاية 2017.وذكر بوعلاق لدى عرضه الخطوط العريضة للنشاط في 2017 أنه سيتم خلال نهاية جانفي الداخل اطلاق مشروع برنامج التسيير الإلكتروني للإدارة أوالعضوية على مستوى القيادة العامة ليتم بعد ذلك تعميمها على جميع ملحقات الكشافة. كما ستعمل المنظمة على تحقيق الجودة التربوية في البرامج والأنشطة وعلى تعزيز الدور الريادي للشباب في المجتمع وتحسين الصورة الكشفية على المستويين الوطني والدولي وتنمية الموارد البشرية أيضا.ودعا القائد العام بالمناسبة جميع الشركاء إلى الالتفاف حول هذه المدرسة التربوية التي ستظل كما قال ثابتة على عهد شهداء الثورة التحريرية في خدمة الوطن الذي يعرف تحديات كبيرة في مختلف المجالات.الجدير بالذكر، أنه سيتم خلال هذا اللقاء الذي يدوم يومين تقديم ومناقشة التقريرالعام لسنة 2016 وكذا مناقشة والمصادقة على التقرير المالي الى جانب عرض ومناقشة والمصادقة على الخطة العامة لسنة 2017 وتجديد اللجان الخاصة بالمراقبة المالية والانضباط واللجنة الفنية .