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بالفيديو عشرات الجزائريين عالقون في مطار تونس الدولي

  • 01/01/2017
  • النهار اون لاين
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بالفيديو عشرات الجزائريين عالقون في مطار تونس الدولي تحميل الملف

اضطر العشرات من الجزائريين، إلى الانتظار في مطار قرطاج الدولي بتونس، بسبب تأخر رحلة العودة من تونس الى الجزائر.

وحسب فيديو، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الرحلة كان من المفروض أن تنطلق على الساعة التاسعة صباحا، لكن المسافرون فوجئوا بتأخر الطائرة إلى غاية الساعة الثامنة ليلا.  ويوضح الفيديو علامات الغضب لدى المسافرين كانت بارزة، حيث يلاحظ صراخ ورفع الأصوات ضد عمال المطار الذين بدوا في حالة ارباكويتواجد آلاف الجزائريين بالجارة تونس من أجل قضاء احتفالات نهاية السنة بها.


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موضوع : بالفيديو عشرات الجزائريين عالقون في مطار تونس الدولي
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(2 )

تعقيب

2017/01/01
....الشح تستهلو........................تخلو الخير في بلدكم وتروحو للناس كي المخلوعين
0
تعقيب
2 jawed dz 2017/01/02
تستاهلو اكثر بياعين العملة و الوطن
0
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