حجز 3 قناطير من الكيف في وهران وتوقيف مهرب للمخدرات

تم حجز 3 قناطير من الكيف المعالج أمس السبت خلال عملية قامت بها الشرطة ببوتليليس أين تم توقيف مهرب للمخدرات حسبما علم من مراقب الشرطة رئيس أمن ولاية وهران صالح نواصري.

وينتمي هذا المهرب للمخدرات إلى شبكة اجرامية كانت تنشط على محور مغنية-وهران-ورقلة كما أوضح رئيس الأمن الولائي للصحافة مبرزا بأن هذه العملية للشرطة التي تمت من طرف أمن دائرة بوتليليس وعناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران سمحت بوضع حد لنشاط هذا الشخص المتابع في قضية تهريب المخدرات. وكان الموقوف محل مراقبة طيلة قرابة شهرين قبل أن يتم توقيفه من طرف الشرطة. كما يوجد شريكه في حالة فرار وهو من ذوي السوابق العدلية وتم تحديد هويته من قبل مصالح الشرطة كما أضاف نفس المصدر. وتشير حصيلة سنة 2016 إلى حجز 24 قنطارا من الكيف المعالج و2 كلغ من الكوكايين و1 كلغ من الماريخوانا حسب ذات المصدر.